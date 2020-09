België en Slovakije bereiken akkoord over samenwerking in de zaak Chovanec

Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. Foto: RR

De Belgische en Slovaakse autoriteiten hebben een akkoord bereikt om samen te werken in de zaak-Chovanec. Dat meldt Eurojust, het Europese orgaan dat de coördinatie en samenwerking tussen de nationale gerechtelijke diensten bij grensoverschrijdende misdaad moet stimuleren en verbeteren.

Op maandag 28 september vond in Brussel, onder leiding van Eurojust, een vergadering plaats tussen de Belgische en de Slovaakse autoriteiten. Voor ons land zat onder meer Ignacio de la Serna, de procureur-generaal in Bergen, aan tafel. Hij gaf de Slovaakse delegatie een laatste stand van zaken over het onderzoek in België.

De Belgische ambassadeur in Slovakije, Peter Kormúth, had vorige week nog aangeklaagd dat hij nog geen concrete resultaten gezien had van het Belgische onderzoek. Op de vergadering is dan ook beslist dat beide landen beter gaan samenwerken om de omstandigheden van het incident uit te klaren. Open communicatie is daarbij erg belangrijk. “De twee landen zullen de komende periode nauw in contact blijven met elkaar”, bevestigt Eurojust-woordvoerder Ton Van Lierop. “Voorlopig gaan we nog niet in op de verdere stappen die genomen worden, maar Eurojust zal de samenwerking verder begeleiden.”

Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. De beelden van de interventie, die eind vorige maand in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging.