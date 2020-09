Hinder op Antwerpse ring en omgeving door aanrijding in Borgerhout

Antwerpen - Op de Antwerpse ring en de aankomende snelwegen richting Nederland is het woensdagmiddag filerijden door een aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen ter hoogte van Borgerhout. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Er zijn drie rijstroken versperd ter hoogte van het ongeval. De personenwagen moet worden getakeld, maar er zou geen sprake zijn van gewonden.

Op de R1 zelf is er sprake van traag tot stilstaand verkeer van voor de Kennedytunnel, je verliest er momenteel meer dan een half uur. Ook vanop de A12 en E19 vanaf Wilrijk is het aanschuiven geblazen. Het Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand van Gent richting Hasselt via Brussel om te rijden.