Belgische Mededingingsautoriteit zet tanden in Pro League en onderzoekt meervoudig stemrecht

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) zet zijn tanden in de Pro League. De concurrentiewaakhond van ons land gaat onderzoeken of de grote clubs oneerlijk veel macht hebben over de kleine. Onder meer het principe van meervoudig stemrecht en de verdeling van het tv-geld worden onderzocht. Ook de transfers en de makelaars worden kritisch bekeken.

De 25 profclubs van ons land vergaderen volgende week woensdag voor het eerst sinds de woelige afloop van vorig seizoen. Daarin werd de competitieformule enkele dagen voor de start nog omgegooid om juridische procedures te vermijden. Maar de clubleiders die hoopten te kunnen overgaan tot de orde van de dag, zijn er mogelijk aan voor de moeite. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verraste de clubs met een vragenlijst over een rist onderwerpen. Zo willen ze onder meer weten hoe het meervoudig stemrecht werkt en hoe het tv-geld werd verdeeld.

De vragenlijst van de BMA is een gevolg van de klacht die Waasland-Beveren neerlegde bij de concurrentiewaakhond. In eerste instantie visten de Waaslanders achter de net. Ze hadden gehoopt met een voorlopige maatregel te worden toegevoegd aan 1A, maar de BMA volgde niet onmiddellijk. Het was pas toen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de ondernemingsrechtbank in Dendermonde Waasland-Beveren gelijk gaven dat de Pro League overstag ging en voor een formule met achttien koos.

Onderzoek ten gronde

Ondertussen voerde de BMA ook een onderzoek ten gronde. De Mededingingsautoriteit ontving ook klachten van Antwerp (tegen Mehdi Bayat), Virton (tegen zowat alles en iedereen) en Roland Duchâtelet. Het lijkt erop dat de BMA op basis van alle klachten een lijst met vragen heeft opgesteld om meer te weten te komen over de werking van de Pro League. Het wil weten of het meervoudig stemrecht de grote clubs te veel macht geeft over de kleine en of dat ook invloed heeft op bijvoorbeeld de verdeling van het tv-geld.

Daarnaast vraagt de BMA de clubs om alle transferstromen in kaart te brengen. Dat kan erop wijzen dat de BMA ook de invloed van bepaalde makelaars in ons voetbal onderzoekt. De clubs moeten half oktober de vragenlijsten terugbezorgen. Wie niet meewerkt, riskeert een sanctie. Wanneer het onderzoek afgerond zal zijn en welke maatregelen er worden genomen, is onzeker. Maar wel staat vast dat het algemeen stemrecht op de algemene vergadering van volgende week opnieuw besproken wordt.