Kindjes zullen aankomst van de Sint op tv moeten volgen: “Dit jaar geen publiek evenement”

Antwerpen - De kinderen zullen de aankomst van de Sint dit jaar thuis voor tv moeten volgen in plaats van in Antwerpen. Omwille van de coronamaatregelen besliste Ketnet dat het geen publiek evenement kan worden. “We zijn nu aan het bekijken hoe we het wel kunnen aanpakken.”

In normale tijden zorgt de aankomst van de Sint in Antwerpen voor volle kaaien en straten. Maar dit jaar is dat geen optie. “De Sint zal zeker zijn intrede doen, want hij komt sowieso naar België”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Echter zal er dit jaar geen publiek toegankelijk evenement zijn zoals gebruikelijk. Ketnetters kunnen wel van op de eerste rij zien hoe Sinterklaas in ons land aankomt op Ketnet en Eén op zaterdag 14 november omstreeks 14 uur. Hoe deze uitzending er exact gaat uitzien, maken we later bekend.”

De Pieten zullen deze keer geen selfies kunnen nemen met de vele kinderen Foto: BELGA

In Nederland besliste de openbare omroep NTR ook al dat er op “de landelijke Sinterklaastocht geen publiek welkom is”. “De locatie van de intocht wordt ook niet bekendgemaakt”, klinkt het daar. “Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is.”

En verschillende Vlaamse steden denken intussen ook na over hoe zij hun intrede van de Sint moeten doen verlopen. Aalst hakte alvast de knoop door. Een klassieke blijde intrede komt er niet, mogelijk organiseren ze voor de kinderen in de plaats een zoektocht rond het thema Sint.