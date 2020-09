Poolse duikers vinden wrak van schip dat zonk in 1945

Poolse duikers hebben naar eigen zeggen het wrak van het vrachtschip “Karlsruhe” gevonden in de Oostzee. Het schip werd in 1945 met Oost-Pruisische vluchtelingen aan boord tot zinken gebracht. “We zijn er praktisch zeker van dat het de Karlsruhe is”, zei duiker Lukasz Piotrewicz woensdag tegen het Duitse persbureau dpa.

De duikers leidden een en ander af uit de positie en vorm van het schip, en herkenbare details zoals de schoorsteen en de schroef. Volledige zekerheid is echter alleen mogelijk als de Poolse maritieme autoriteit toestemming geeft om objecten te bergen. Aan boord troffen de duikers militaire voertuigen, porselein en veel dozen met onbekende inhoud aan.

Volgens het Poolse persbureau PAP verliet het stoomschip op 12 april 1945 de haven van Pillau bij Konigsbergen (Kaliningrad). Aan boord waren ongeveer 1.100 mensen, de meesten vluchtelingen uit Oost-Pruisen. De volgende dag werd het konvooi van schepen waarin de “Karlsruhe” onderweg was, gebombardeerd door Sovjetvliegtuigen. Het vrachtschip zonk, ongeveer honderd mensen overleefden.

Het wrak ligt op een diepte van 88 meter, enkele tientallen kilometers ten noorden van de haven van Ustka. Het zoekwerk van de duikers duurde een jaar, zei Piotrewicz. Voor de locatie werden onder meer rapporten van Sovjetpiloten geraadpleegd.

Volgens de duikers zou de vondst van de “Karlsruhe” mogelijk ook informatie kunnen verschaffen over de verblijfplaats van de legendarische Barnsteenkamer. De panelen van de kamer werden voor het laatst gezien in Konigsbergen, vanwaar het vrachtschip met een grote lading aan zijn laatste reis begon. De Pruisische koning Frederik Wilhelm I schonk de kostbaar gebeeldhouwde barnsteen wandpanelen in 1716 aan de Russische tsaar. Duitse soldaten brachten de legendarische staatsruimte in 1942 naar Konigsbergen. Sindsdien circuleren er veel, vaak avontuurlijke, theorieën over de verblijfplaats.