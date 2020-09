Belgische hulpverleners zouden betrokken bij seksueel geweld in Congo

Een vijftigtal vrouwen uit Oost-Congo beschuldigt hulpverleners van de WHO en enkele grote ngo’s ervan hen seksueel misbruikt te hebben. Dat meldt de gespecialiseerde nieuwssite The New Humanitarian na uitgebreid onderzoek, in samenwerking met de Thomson Reuters Foundation.

De vrouwen zeggen niet van alle mannen de nationaliteit te kennen, maar zeggen dat sommigen uit België, Burkina Faso, Canada, Frankrijk, Ivoorkust en Guinee kwamen. De hulpverleners waren in de regio om de recente ebola-epidemie te bestrijden.

De 51 vrouwen maakten melding van verschillende incidenten tijdens de ebolacrisis, vooral door mannen die zichzelf internationale hulpverleners noemden. Ook medewerkers van het Congolese ministerie van Volksgezondheid maakten zich schuldig. Vele getuigenissen werden bevestigd door chauffeurs of andere lokale medewerkers van de ngo’s.

Seks in ruil voor een job

De meeste slachtoffers zeggen dat verschillenden mannen hadden voorgesteld seks te hebben in ruil voor een job, of hen daartoe gedwongen te hebben. Als ze weigerden werd hun contract beëindigd. “Het aantal en de gelijkaardigheid van veel van de verhalen van vrouwen in de stad Beni wijzen erop dat de praktijk wijdverspreid was”, schrijft The New Humanitarian.



“Zoveel vrouwen kregen hiermee te maken”, zegt een 44-jarige vrouw die, in ruil voor een job, seks moest hebben met een man die zei dat hij voor de WHO werkte. “Ik ken niemand die in de strijd tegen ebola werkte die niet iets moest aanbieden.”

Incidenten nooit officieel gemeld

De vrouwen zeiden aan de journalisten dat ze de incidenten nooit officieel gemeld hebben uit angst voor vergelding of om hun job te verliezen. Velen zeiden zich ook te schamen.

De WHO maakte dinsdagavond bekend dat het een “ernstig onderzoek” geopend heeft. Ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres riep op tot een “volledig onderzoek”.

Behalve de WHO noemden de vrouwen ook medewerkers van Unicef, Oxfam, Artsen zonder Grenzen (AzG) en de Internationale Organisatie voor Migratie.

VRT NWS had al contact met de Belgische afdelingen van Unicef en AzG. Die laatsten zeggen geen specifieke klachten gekregen te hebben, bij Unicef bevestigen ze op de hoogte te zijn van drie aanklachten. Die lijken echter geen verband te houden met de onthullingen van The New Humanitarian. Beide ngo’s zeggen inspanningen te doen om het personeel te sensibiliseren en sporen slachtoffers aan om melding te doen van feiten.

Oxfam verwikkeld in schandaal

Nog maar twee jaar geleden raakte de Britse tak van Oxfam verwikkeld in een schandaal rond seksueel misbruik. Hun Belgische medewerker Roland Van Hauwermeiren was betrokken bij seksueel misbruik op verschillende plaatsen waar hij hulp kwam verlenen, zoals onder meer in Haïti, na de aardbeving van 2010. In de nasleep van dat schandaal kwam er onder impuls van toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een integriteitscharter voor ngo’s.

Dat charter verplicht alle organisaties een ethische code uit te werken en in bewustmaking en opleidingen rond integriteit te investeren. Daarnaast moeten ze regelmatig controles uitvoeren, een vertrouwelijk advies- en meldpunt installeren en jaarlijks rapporteren over de opvolging van klachten.