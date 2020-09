Amerikaanse F-35B neergestort na botsing met tankvliegtuig

Themabeeld Foto: U.S. Navy via Getty Images

Het Amerikaanse marinierskorps heeft dinsdag een gevechtsvliegtuig van het type F-35B verloren na een botsing in de lucht met een tankvliegtuig. Dat laatste toestel kon een noodlanding maken in een veld in de staat Californië.

“De piloot van de F-35B kon met succes uit het vliegtuig springen en wordt momenteel verzorgd”, aldus een woordvoerder van de US Marine Corps, kapitein Joseph Butterfield.

De botsing gebeurde dinsdag rond 16 uur lokale tijd (01 uur Belgische tijd) tijdens een bevoorrading in de lucht.

Alle bemanningsleden in veiligheid

Het bevoorradingsvliegtuig, een KC-130J, staat op de grond niet ver van de regionale luchthaven Jacqueline Cochran, in het zuiden van Californië. Alle bemanningsleden zijn in veiligheid, klinkt het.

De Marine Corps verloor in september 2018 al een F-35B bij een crash in South Carolina. Ook toen kon de piloot zich met de schietstoel in veiligheid brengen.

De F-35 is het duurste wapenprogramma uit de Amerikaanse militaire geschiedenis, met een geschatte totale kostprijs van bijna 400 miljard dollar voor het Pentagon.

De F-35B is de variant van het gevechtsvliegtuig van constructeur Lockheed Martin dat verticaal kan landen en op een veel kortere afstand kan opstijgen (STOVL). België koos voor de F-35A om de verouderende F-16’s te vervangen. Die variant is gebouwd voor conventioneel opstijgen en landen. Er is ook nog een derde variant, de F-35C, ontwikkeld voor vliegdekschepen.