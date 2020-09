Assisen West-Vlaanderen: Verdediging betwist dat er van voorbedachten rade sprake was toen Mohamed Koukouh zijn vrouw om het leven bracht

Op het assisenproces over de moord op de parking van het Veurnse gerechtsgebouw heeft de verdediging gepleit dat van voorbedachten rade en van een oogmerk tot doden geen sprake was. Meester Kris Vincke vroeg dan ook om Mohamed Koukouh (71) enkel schuldig te verklaren aan opzettelijke slagen en verwondingen, met de ongewilde dood van Rita Waeles (60) tot gevolg.

Eerder had meester Celine Mouton tijdens haar pleidooi de levensloop van beide betrokkenen toegelicht. De verdediging benadrukte dat het koppel altijd goed overeenkwam, maar dat ernstige problemen met de kinderen wel voor onenigheid zorgden. “Ze hadden daar ook alle twee een andere visie over. Rita wou blijven bemoederen en had moeite om grenzen te stellen.”

Laptop: nieuw tijdperk binnen het gezin

De aankoop van een laptop betekende een nieuw tijdperk binnen het gezin. Na een tijdje begon het slachtoffer steeds vaker met andere mannen te chatten, tot Koukouh de pikante berichten ontdekte. “Mo is zodanig gefrustreerd dat hij de computer met haar leesbril twee huizen verder de vaart ingooit.” Later ontdekte hun jongste zoon nog dat ze in bed halfnaakt achter de webcam zat.

Uiteindelijk verliet Rita Waeles op 4 januari 2018 plots het gezin om in te trekken bij de Nederlander Erik Kuiper, die ze nooit eerder ontmoet had. “Die mens slaapt niet veel, hij zit in de miserie. Hij blijft verweesd achter, zijn geld is hem afgepakt, Mo kan niet meer helder denken.” Meester Mouton hamerde er wel op dat Koukouh zich bij de scheiding had neergelegd.

Tendentieus verslag

Meester Kris Vincke trok in zijn pleidooi fel van leer tegen de onderzoeksrechter. “Zijn getuigenis was een tendentieus verslag en dat doet men omdat men een zwak dossier heeft.” Onderzoeksrechter Deraeve had onder andere een opmerking gemaakt over het grote aantal priemen en andere scherpe voorwerpen in de wagen van de beschuldigde. “Het is hem zelfs nooit gevraagd waarom die dingen in zijn auto liggen of waarom hij ze heeft aangescherpt. Er was al een band gesprongen en hij was bezig met Malika haar verhuis, dan is het toch perfect logisch dat er werkmateriaal in die auto ligt? Daar kan je toch geen voorbedachtheid uithalen? Voor een moord zou ik toch die priem niet genomen hebben, daar lagen veel betere dingen voor.”

De jongste zoon van Koukouh verklaarde dat zijn vader twee dagen voor de feiten afscheid leek te nemen. “Van die boer geen eieren. Je kan niks geloven van die jongen. Die jongen hallucineert en ziet plots vuurbollen.” Meester Vincke wees erop dat Jamel ook pas een jaar na de feiten met zijn verhaal op de proppen kwam. Bovendien bleken andere elementen uit die verklaring helemaal niet te kloppen.

“Waarom zich beperken tot één steek?”

Ten slotte betwistte de verdediging ook dat de beschuldigde het oogmerk had om zijn echtgenote van het leven te beroven. “Waarom zich beperken tot één steek als hij haar dood wou? We hebben hier een keer gestaan met iemand die 136 keer gestoken had.” Volgens zijn advocaat heeft Koukouh ook niet gericht naar het hart van Waeles. “Voor een leek was dat niet de hartstreek. Ik ben ervan overtuigd dat hij niets eens gericht heeft. Dat is in een impuls gekomen, in een fractie van een seconde. Hij wist toen hij wegreed zelfs niet dat ze dood was, want ze liep gewoon weg.”

Mohamed Koukouh zou de controle over zichzelf verloren zijn toen het slachtoffer zei dat ze hem zou blijven pluimen. “Hij wou zijn Rita eigenlijk niet dood. De grootste straf heeft hij al gehad, verder moeten leven met de wetenschap dat hij zijn Rita heeft gedood.”

Openbaar aanklager Frederic Vroman heeft al aangegeven dat hij niet zal repliceren op het standpunt van de verdediging. Om 14.30 uur krijgt Koukouh nog het laatste woord.