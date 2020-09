Federgon krijgt na dertig jaar nieuwe CEO, Ann Cattelain volgt Herwig Muyldermans op

Herwig Muyldermans stopt na meer dan dertig jaar als CEO van Federgon, de beroepsfederatie van de interimkantoren en hr-bedrijven. Hij wordt vanaf donderdag opgevolgd door Ann Cattelain, tot voor kort de “legal director” van de federatie.

Herwig Muyldermans werd CEO bij Federgon in januari 1990. Hij stond onder meer mee aan de wieg van het systeem van de dienstencheques in 2004. Muyldermans gaat met pensioen.

Ann Cattelain behaalde een master in de rechten aan de KULeuven en startte haar carrière in de verzekeringssector. Sinds 1997 werkt ze bij Federgon. “Als CEO wil ik Federgon het nieuwe digitale tijdperk binnenloodsen aan de hand van nieuwe strategische prioriteiten”, zegt ze in een persbericht. “Het is mijn ambitie om voor alles wat arbeidsmarkt en HR is dé referentie te worden. Het is vandaag duidelijk dat de HR-dienstverleners noodzakelijk zijn om een sterk arbeidsmarktverhaal te schrijven.”