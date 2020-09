Ivan Leko: “Het wordt een echte sleutelmatch tegen KV Mechelen”

Antwerp-coach Ivan Leko mag dan de nodige spelers missen door blessures, hij wil vrijdag koste wat kost KV Mechelen kloppen. “Dit is een sleutelmatch.”

Meer zelfs: “Na de bekerfinale is dit onze meest cruciale match tot nog toe”, aldus de Kroaat. Waarom dan wel? “Omdat het de laatste match voor de transfer deadline is. Omdat het de laatste match voor de interlandbreak is. En omdat het toch een soort van derby is. Winnen betekent ook dat we zouden staan waar we op 15 juni voor hadden getekend: vlak bij Standard, boven Genk, Gent,… Maar we spelen tegen een goeie ploeg. Ik zal mijn spelers inprenten dat KV Mechelen niet te onderschatten valt. Zij zullen naar hier komen om te winnen.”

Schrap alvast de namen De Sart, Coopman, Coopman, Benson, Buta en Beiranvand. Maar deze week stonden er ook vraagtekens achter de namen van Juklerod, Nsimba en De Laet. Hopen voor Leko dat hij toch een paar van die jongens kan opstellen. “Een probleem komt nooit alleen, maar ik beschouw het als een challenge. Het is aan ons om oplossingen te vinden.

Dé vraag is natuurlijk: hoe gaat Antwerp spelen? De powerplay waarmee het Eupen na rust wegdrukte, haalde niks uit op Kortrijk. Leko gaf aan dat hij zijn lesje geleerd heeft en voortaan weer op zoek wil naar verzorgd(er) voetbal. “Pas op: powervoetbal kan óók. Maar dan moet je er echt voor gaan, met het bloed op de knieën, bij wijze van spreken. En dan moet je geen propere passes verwachten, maar de kopduels en de tweede ballen winnen. Anders is powerplay waard.”

Dat zal tegen Malinwa echter niet de bedoeling zijn, vermoeden we.