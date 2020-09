Opnieuw twee nesten velduilen in Westkustpolders en dat is uitzonderlijk, zegt Natuurpunt

Dit jaar werden opnieuw twee nesten velduilen gevonden in de Westkustpolders. Dat meldt Natuurpunt. Het is uitzonderlijk dat velduilen in België broeden. De nesten werden opgespoord met drones.

Hoewel de velduil hier al in 2014 en 2019 kwam broeden, blijft het uitzonderlijk dat de soort in België komt broeden. Omdat nesten van velduilen zeer moeilijk te vinden zijn, schakelde het Agentschap Natuur en Bos twee dronebedrijven in. Zij vlogen met drones over het broedgebied en konden zo de twee nesten lokaliseren. Op beide plaatsen werd de maaidatum uitgesteld tot begin juli zodat de 7 jonge velduilen veilig konden uitvliegen. Pas daarna werd er gemaaid. Tijdens de maaibeurt liepen vrijwilligers voor de maaibalk uit om zo de jonge velduilen te laten opvliegen zodat ze geen gevaar liepen.