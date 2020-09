INTEGRAAL. Dit staat in het nieuwe regeerakkoord

Om het land opnieuw in beweging te brengen, heeft de regering zes prioritaire assen bepaald. België moet een sterke stem in Europa en de wereld worden, maar het moet ook een veilig en solidair land zijn. Dat staat te lezen in het integrale regeerakkoord van de regering-De Croo, dat onze redactie in handen kreeg. Je leest de volledige inhoud hieronder.