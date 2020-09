Maar één op de drie patiënten in geestelijke gezondheidszorg krijgt voldoende informatie

Amper één op de drie patiënten in de geestelijke gezondheidszorg krijgt voldoende informatie van zijn hulpverleners. Dat blijkt woensdag uit de Vlaamse Patiënten Peiling CGZ van het Vlaamse Patiëntenplatform. De peilingen gebeuren al sinds 2015, maar de resultaten zijn voor het eerst online beschikbaar voor het grote publiek.

De Vlaamse Patiënten Peiling GGZ meet sinds 2015 hoe patiënten de geestelijke gezondheidszorg evalueren. Uit die bevraging, die zo’n 4.000 patiënten jaarlijks invullen, blijkt dat er binnen de geestelijke gezondheidszorg veel respect is voor de patiënt. Maar slechts één derde van de patiënten krijgt altijd voldoende informatie van zijn hulpverleners.

“Het gaat hier zowel om informatie over de psychische problemen en medicatie als om informatie over de kostprijs. Het Vlaams Patiëntenplatform zal daarom de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg ondersteunen om patiënten beter te informeren over deze zaken”, vertelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Positief is dat de geestelijke gezondheidszorg patiënten betrekt bij het verloop van hun behandeling. Zo zegt 85,2 procent van de patiënten dat ze mee kunnen beslissen over het einde van hun behandeling. Nog goede scores zijn er voor de houding van de hulpverleners. 71,3 procent van de deelnemers zegt dat hulpverleners hun privacy respecteren en 69,1 procent zegt dat hulpverleners hun als persoon respecteren.

Zorgkwaliteit.be

De patiëntenpeilingen in de geestelijke gezondheidszorg gebeuren al sinds 2015, maar de resultaten zijn voor het eerst beschikbaar voor het grote publiek op zorgkwaliteit.be. Wie wil weten hoe goed de zorginstelling in zijn of haar buurt scoort, kan de resultaten van verschillende zorginstellingen ook vergelijken op deze website. “De deelnemende voorzieningen bewijzen met deze metingen dat ze kwaliteit van zorg en de mening van patiënten belangrijk vinden. We vinden het ontzettend knap dat zij communiceren over hun resultaten”, aldus Ilse Weeghmans.

Het VPP geeft wel aan dat er binnen de geestelijke gezondheidszorg nog heel wat werk aan de winkel is op het vlak van kwaliteit van zorg. Zo neemt nog maar 40 procent van de voorzieningen deel aan de Vlaamse Patiënten Peiling, terwijl dat bij de algemene ziekenhuizen al 100 procent is. Het VPP vraagt daarom dat de overheid meer investeert in de geestelijke gezondheidszorg zodat voorzieningen meer kunnen inzetten op kwaliteit van zorg.