QUIZ. Test uw kennis over de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht!

Zondag om 13u30 kijkt heel voetbalminnend België naar het duel tussen Club Brugge en Anderlecht. Maar hoeveel kent u precies van deze klassieker? Test uw kennis in onze quiz!

Anderlecht-aanvaller Percy Tau speelde vorig seizoen voor Club Brugge, daarvoor maakte hij het mooie weer bij Union in 1B. Maar welke club is de huidige eigenaar van de Zuid-Afrikaan?

Vincent Kompany trekt voor het eerst als hoofdcoach naar Club Brugge. Toen hij er in maart 2004 voor het eerst als speler op bezoek kwam, verloor paars-wit met 1-0. Wie maakte toen na vier minuten het enige doelpunt?

Philippe Clement beleefde zijn laatste 'Classico' op 12 april 2009 in mineur: hij kwam niet van de bank en zag Boussoufa het enige doelpunt voor Anderlecht maken. Wie was toen amper vijf dagen coach van blauw-zwart?

De laatste keer dat Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar speelden dateert van januari dit jaar. Hoeveel werd het toen in het Astridpark?

Maar vijf spelers slaagden erin een hattrick te maken in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Jan Mulder was in 1967 de eerste voor Anderlecht, daarna volgenden Johny Thio (1970, Club Brugge), Erwin Vandernbergh (1982, Anderlecht) en Luc Nilis (1990, Anderlecht). Wie deed dat in 1993 als laatste, en wel voor Club Brugge?

In 1986 beslisten testwedstrijden tussen Club Brugge en Anderlecht om de titel. Paars-wit kwam terug van 2-0 naar 2-2 en pakte de titel. Welke voormalige Club Brugge-speler scoorde de 2-1 voor Anderlecht en kreeg daarna rood?

In mei 2018 won Anderlecht voor het laatst op het veld van Club Brugge (1-2). Wie stond er toen in doel bij de thuisploeg en slikte goals van Teodorczyk en Morioka?

Gert Verheyen scoorde in maart 1991 de 0-2 voor Anderlecht op het veld van Club Brugge. Hoe vaak zou hij -in competitieverband- voor Club tégen Anderlecht scoren?

Maar liefst 5-0: zoveel werd het op 17 december 2017. Welke doelman had de twijfelachtige eer zich vijf keer te mogen omdraaien?

Ruud Vormer gaf dit seizoen al vier assists. Welke Anderlechtspeler doet dit seizoen even goed?