Twaalf verdachten gearresteerd voor mensensmokkel met kleine bootjes

In een groot internationaal onderzoek naar een mensensmokkelnetwerk zijn de afgelopen dagen twaalf verdachten gearresteerd. Dat melden Europol, Eurojust en het West-Vlaamse parket. De bende van voornamelijk Iraanse origine zou transmigranten met kleine bootjes en in levensgevaarlijke omstandigheden naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen.

Sinds 28 september werden in totaal twaalf verdachten opgepakt. Het gaat om zeven mensen in Frankrijk, twee in Nederland en drie in het Verenigd Koninkrijk. In België hoefden geen arrestaties te gebeuren omdat de verdachten zich op dat moment niet in België bevonden. Daarnaast werden tijdens de actie onder andere twaalf voertuigen, tien bootjes en motoren, 152 reddingsvesten, een caravan en ongeveer 48.000 euro cash geld in beslag genomen.

“Mensensmokkel is bij uitstek een fenomeen dat internationaal georganiseerd is, en de criminele organisaties bewegen zich over de landsgrenzen heen”, reageert procureur Frank Demeester. De West-Vlaamse mensensmokkelmagistraat is tevreden dat de internationale samenwerking zo snel tot een doorbraak heeft geleid. “Het is nu aan de magistraten in de diverse landen om te gaan beslissen tegen wie vervolging zal worden ingesteld in de betreffende landen.”

Bootjes gekocht in Nederland en Duitsland

Mensensmokkelbendes proberen steeds vaker om hun slachtoffers met kleine bootjes het Kanaal te laten oversteken. Zo werden voor de Britse kust sinds 2018 niet minder dan 4.600 illegale migranten ontdekt. Bij elke ontdekking in West-Vlaanderen volgt een onderzoek naar de herkomst van de bootjes en de organisatie die achter de oversteek schuilgaat.

Tijdens de contacten met andere landen bleek dat een mensensmokkelorganisatie actief was in verschillende landen rond de Noordzee. De verdachten kochten de bootjes meestal in Nederland en Duitsland, waarna ze door België naar vertrekpunten in Noord-Frankrijk werden gebracht. In samenwerking met Eurojust werd dan ook een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgericht.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de bende met Iraanse roots per persoon gemiddeld 3.000 euro vroeg voor een overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Eurojust wijst erop dat het leven van de slachtoffers duidelijk in gevaar werd gebracht, want ze moesten in vaak slechte weersomstandigheden een van de drukst bevaren routes ter wereld trotseren.