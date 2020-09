Man krijgt twee jaar cel voor verkrachting van medewerkster containerpark Hasselt

Hasselt - Een 59-jarige man uit Koersel (Beringen) is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens verkrachting van een minderbegaafde vrouw veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf. De man liet verstek gaan. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De feiten speelden zich af op 2 maart 2017 af in het recyclagepark in Hasselt. Onder meer aan de hand van camerabeelden werd de beklaagde ontmaskerd.

Het 47-jarige slachtoffer heeft een lichte mentale achterstand. Met haar ouders was ze bij de politie klacht gaan indienen. Ze werd audiovisueel verhoord. Op de camerabeelden was te zien hoe de beklaagde gedurende tien minuten aanwezig was op de locatie, waar het slachtoffer op dat moment werkzaam was. De man had er tijdens het onderzoek alles aan gedaan om de waarheid te verdoezelen. Zo had hij volgens het openbaar ministerie een test met de leugendetector doen mislukken.

Het slachtoffer bevond zich in de container van de kringwinkel op het recyclagepark. Onder haar kledij betastte hij haar borsten. Daarna deed hij haar broek open en ging hij een stap verder. Op de beelden was te zien hoe de beklaagde naar de container wandelde. Hij had eerst werkhandschoenen aan en bij het wegwandelen van de container droeg hij die niet meer.

De rechtbank achtte de feiten bewezen. Volgens de rechtbank kon beklaagde zijn seksuele driften niet onder controle houden en hield hij geen rekening met de fysieke en psychische integriteit van het slachtoffer. Hij misbruikte de mentale beperking van de vrouw. Aan de burgerlijke partij moet de man een schadevergoeding van 4.194 euro schadevergoeding betalen.