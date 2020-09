Ontdek de mogelijke droomaffiches voor Club Brugge in de Champions League, Ronaldo en Messi naar Jan Breydel?

Real Madrid, de ex-club van Simon Mignolet Liverpool, FC Barcelona of winnaar van vorig seizoen Bayern München? Er zijn veel droomaffiches voor Club Brugge mogelijk in de Champions League. Donderdag wordt er geloot voor de poulefase van het kampioenenbal. Club Brugge zit in pot 4 en maakt kans om enkele wereldtoppers te treffen. De eerste wedstrijden vinden plaats op 20 en 21 oktober. Vanaf dan strijden 32 teams om de beker met de Grote Oren.

Grote kans dat de tegenstander van Club Brugge uit pot 1 een grote naam is. Liverpool, Juventus en de winnaar van vorig seizoen, Bayern München zijn maar enkele van de mogelijkheden. Ook revanche nemen tegen PSG waar blauw-zwart vorig seizoen in de poules tweemaal van verloor, kan. Of wordt het opnieuw Real Madrid? Vorig seizoen zette Clement met Club in Bernabeu een knappe prestatie neer door er 2-2 gelijk te spelen.

Ook in pot 2 zitten heel wat mooie tegenstanders. De Spaanse topper FC Barcelona, Manchester City of het ambitieuze Chelsea dat dit seizoen al veel geld uitgaf op de transfermarkt zijn een potentiële tegenstanders. Ook een heruitgave tegen Atlético Madrid of Borussia Dortmund, beiden concurrenten in 2018 in de poulefase, is op papier mogelijk. Net zoals revanche tegen Manchester United dat vorig seizoen Club Brugge uit de Europa Leaue kegelde, kan.

Uit pot 3 kan het Inter van Romelu Lukaku en Radja Nainggolan komen. Ook Atlanta, kwartfinalist tijdens de vorige editie van de Champions League en RB Leipzig, halve finalist op het kampioenenbal vorig seizoen zijn een optie. De troepen van Clement mogen hun borst dus natmaken met al die mogelijke toppers.

Bekijk hieronder de potten voor de loting van de Champions League.

Pot 1

- Real Madrid

- Liverpool

- Juventus

- Bayern München

- Paris Saint-Germain

- Zenit Sint-Petersburg

- FC Porto

- Sevilla

Pot 2

- FC Barcelona

- Atlético Madrid

- Manchester City

- Manchester United

- Shakhtar Donetsk

- Borussia Dortmund

- Chelsea

- Ajax

Pot 3

- Dynamo Kiev

- FC Salzburg

- RB Leipzig

- Internazionale

- Olympiakos

- Lazio

- FK Krasnodar* (of PAOK)

- Atalanta

Pot 4

- Lokomotiv Moscou

- Olympique Marseille

- Club Brugge

- Slavia Praag* (of Midtjylland)

- Borussia Mönchengladbach

- Istanbul Basaksehir

- Stade Rennes

- Ferencvaros