1600 kilogram cocaïne onderschept in Columbia die voor België bestemd was

Dinsdagavond antidrugseenheden in Colombia 1600 kilogram cocaïne onderschept die voor ons land bedoeld was.

Met ondersteuning van het United Nations Office on Drugs and Crime en de World Customs Organization’s Container Control Programme hebben de Anti-Narcotica eenheden in Colombia gisterenavond 29 september een partij cocaïne onderschept van 1600 kilogram. Die bleek bestemd voor België.

In 2020 werd met bijstand van het Container Control Programme reeds meer dan 70 ton cocaïne inbeslaggenomen in de landen van oorsprong in Latijns Amerika. 17 ton hiervan was bestemd voor België.