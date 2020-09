“Een zeer sterke, maar even discrete vrouw”: dit is de nieuwe first lady van ons land

“Een zeer sterke maar even discrete vrouw. Je ziet haar niet veel en dat zal allicht niet veranderen.” Dat zegt Stefaan Devleeschouwer, Open VLD-burgemeester van Michelbeke, over onze nieuwe first lady Annik Penders (43) oftewel mevrouw Alexander De Croo. Moeder van twee zonen en topvrouw bij een internationaal consultingbureau.