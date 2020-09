Politicoloog Carl Devos:“Akkoord is centrum-rood, weinig groene accenten”

Het nieuwe regeerakkoord zit in het politieke centrum, “met een afhelling in het voordeel van de socialisten”. Dat zegt politicoloog Carl Devos (UGent) na een eerste lezing van de teksten. “Ik vind er relatief weinig groene accenten in, en ik vraag mij ook af waar CD&V zijn grote trofee ziet.”

Devos heeft de indruk dat de laatste fase in de onderhandelingen “een paars proces” is geweest, waarbij socialisten en liberalen elkaar in evenwicht hielden. “Tegelijkertijd is het verbazend dat het hard aangevallen ‘Zweedse’ beleid niet fundamenteel wordt teruggedraaid. Ik hoor niets over de taxshift of de pensioenleeftijd.”

Devos ziet nog een aantal mogelijke struikelblokken voor de regering van zeven partijen: de kernuitstap, de abortuskwestie, maar ook de fiscaliteit. “Er komen geen nieuwe belastingen tenzij de begroting dat nodig acht, en dat zou wel eens het geval kunnen zijn. Als ik het goed begrijp, plant men een miljard euro besparingen per jaar. Is dat al uitgepraat? Nu geeft men behoorlijk veel geld uit, maar de begrotingsdiscussie volgt. Na corona zal de economie wel aantrekken, maar de budgettaire gevolgen slepen we nog lang mee.”

LEES OOK. INTEGRAAL. Dit staat in het nieuwe regeerakkoord

Alexander De Croo (Open VLD) vindt Devos “goed gecast” als premier wegens zijn ervaring, maar makkelijk zal hij het niet hebben. “Hij kan van zijn positie gebruikmaken om in Vlaanderen de centrumrechtse elementen uit het akkoord te verdedigen”, aldus Devos. “Maar de regering zal gekneld zitten tussen harde linkse oppositie in Franstalig België en de N-VA en Vlaams Belang in Vlaanderen. Als premier De Croo dan antwoord biedt op sociaaleconomisch rechtse kritiek door er een stuk aan tegemoet te komen, komt de linkse flank bloot te leggen. En die is onderhevig aan een spervuur uit Wallonië. Het wordt een huzarenstukje om daarin te communiceren.”