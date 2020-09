Grapje van tiener kost ouders 45.000 euro

Ouders van een 13-jarige jongen in Hamburg moeten diep in de buidel tasten vanwege een ‘grap’ die de tiener uithaalde in juni. Hij dreigde toen via zijn mobieltje voor de lol met een ‘aanval’ op zijn school in het oosten van de stad. De gealarmeerde politie evacueerde het schoolgebouw, zette straten rond het pand af en stuurde een helikopter de lucht in.