Een Brusselse job is een bonus voor je loopbaan

Een machtig breed jobaanbod en gemiddeld hogere lonen dan elders zijn twee objectieve redenen om voor Brussel als werkplek te kiezen. Jobat vroeg acht Brusselse werkgevers om de voordelen van een Brusselse job tegen het licht te houden. Die bezorgt je je hele loopbaan lang voorsprong, benadrukken ze allemaal.

Turbo op je carrière

In Brussel groei je gemiddeld sneller door dan elders, stelt CEO Frank Leroy van KBC Brussels. “We zien veel medewerkers vlot carrière maken, dankzij de specifieke werkervaring die ze opdoen in het complexe Brussel. Natuurlijk ben je bij ons vaker dan gemiddeld goed meertalig. Je gaat om met alle nationaliteiten in de spreekwoordelijke Brusselse melting pot wanneer je voor ambassades of expats werkt. Die internationale context maakt bankieren heel anders dan in Vlaanderen.”

Bij KBC Brussels gaat het soms verbazend snel vooruit: “Dynamische starters met talent zien we soms al na twee jaar doorstromen”, zegt Frank Leroy. “Het métier dat je hier verwerft, geeft je zeker voorsprong. De brede waaier contacten biedt je bovendien een ruime blik op de Brusselse arbeidsmarkt. Onze mensen zijn vaak erg gegeerd op de arbeidsmarkt. We zijn een kleine organisatie met een groot verloop en dus hebben we continu nieuwe vacatures. Al die ex-medewerkers blijven wel ambassadeurs voor KBC Brussels, waardoor we zelf ook vlot kandidaten aantrekken.”

Maatschappelijke meerwaarde

Werkgevers met een positieve maatschappelijke impact zijn gegeerd, jouw bijdrage daaraan staat goed op je cv. Caroline Mancel (Actiris): “Dat Actiris met zijn 1.500 medewerkers een purpose driven werkgever is, is voor veel kandidaten een goede reden om hier te solliciteren: je helpt mensen aan een job. Door corona is er meer werkloosheid op de Brusselse arbeidsmarkt en vallen er meer werkzoekenden te begeleiden. We hebben dit jaar de middelen voor 100 nieuwe jobs: niet alleen jobconsulenten, maar ook IT’ers, managers, arbeidsmarktanalisten, enz.”

Bij wateroperator VIVAQUA is maatschappelijke meerwaarde een troef die kandidaten over de streep trekt. Emmanuèle Rycx: “Als publiek bedrijf dat instaat voor watervoorziening zijn we sowieso purpose driven. Water is leven, een natuurproduct én essentieel voor de bevolking. We weten waarvoor en voor wie we werken. Omdat we zes jaar lang weinig gerekruteerd hebben, is de nood aan nieuwe krachten hoog bij VIVAQUA. Carrière kan je bij ons nog ‘levenslang’ maken. Ik kom zelf uit de privésector, ik zie het verschil. Heel wat jobinhoud leer je hier ook op de werkvloer. Instapberoepen als fonteinier (drinkwater) of rioolwerker, vind je elders niet zo gauw.”

Enorm jobaanbod

Dirk Leonard (Stad Brussel): “Toegegeven, in de publieke sector – zoals in een job voor Stad Brussel – zijn de loonschalen nogal rigide, hoewel ervaring in de privésector ook gevaloriseerd wordt. Een troef is wel dat stad Brussel een groot ‘bedrijf’ is: met 4.000 medewerkers zijn we de tweede grootste publieke werkgever in de hoofdstad. Interne mobiliteit moedigen we aan, je kan makkelijk switchen van job. Een bonus is de familiale sfeer: het gaat er best informeel aan toe. Bovendien werk je voor ‘het merk’ Brussel en dat vinden veel collega’s een meerwaarde. Als architect die meewerkt aan de renovatie van de Beurs of als museummedewerker voél je dat je werkt voor de hoofdstad.”

Johan Claes (MIVB): “Onze 9.500 medewerkers zijn niet alleen tram- of busbestuurders. We hebben bijvoorbeeld een uitgebreide en diverse IT-afdeling. Bij MIVB werven we altijd grote aantallen mensen tegelijk aan. Dat maakt het voor ons knap lastig (lacht), maar het brede jobaanbod biedt jou als kandidaat wel mooie kansen. Zowel qua inhoud als op het vlak van je werkplek in Brussel. Je krijgt ook massa’s mogelijkheden om bij te leren on the job, met dank aan de MIVB Academy. Bovendien zie je bij een openbaarvervoersmaatschappij ook meteen het resultaat van je job, als ICT’er bijvoorbeeld op het vlak digitalisering van processen of signalisatie. Je leert enorm veel bij. Een HR-medewerker krijgt te maken met alle aspecten van het beroep: payroll, rekrutering, assessment… als het ware een opleiding tot HR-manager. Goed voor een stevig cv en een verrijkende beleving in het bijzondere biotoop dat Brussel toch is.”

Waardevolle ervaring

Een job in Brussel is niet alleen een boost om sneller door te groeien, je doet on the job ervaring op die je je hele verdere carrière lang vooruit helpt. Cédric Verschooten (talent.brussels): “Wij rekruteren voor verschillende gewestelijke instellingen een brede waaier functies van waaruit je vlot horizontaal of verticaal doorgroeit. De mobiliteit tussen de verschillende administraties en entiteiten is groot: je kan bijvoorbeeld vlot van het federale naar het gewestelijke niveau overstappen. En zeker in managementfuncties zijn er evenveel jobs voor Frans- als Nederlandstaligen, waardoor je minder concurrentie hebt.”

Jacques Gorteman (Brusselse politieschool GIP-ERIP): “Nieuwe politie-inspecteurs raad ik aan om hun carrière in één van Brusselse politiezones te starten – bij voorkeur in de Kanaalzone. In vijf jaar doe je zoveel ervaring op dat je meteen in elke andere politiezone aan de slag kan. Adrenaline en actie krijg je er gratis bij. Bovendien zijn de premies om in Brussel te beginnen niet te versmaden. Je kan aanspraak maken op de stadspremie, een Selor-taalpremie en nog een premie als je voor 7 jaar tekent in dezelfde zone. Het verschil loopt op tot honderden euro’s per maand.”

