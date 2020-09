“Wil je je mond wel eens houden, man”: zo beschamend was het presidentieel debat

“Beschamend” en “onwaardig”. Dat was het algemene gevoel na het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden. Toch op enkele commentaren van Fox-ankers na, die vonden dat Trump het geweldig deed. Volgen een poll van CNN vond 65 procent van de kijkers dat Biden het debat heeft gewonnen, 27 procent vond dat van Trump. Maar dat de twee er een boksmatch - met slagen onder de gordel - van maakten, was duidelijk. De vijf meest gênante momenten op een rij.

“Wil je je mond wel eens houden, man.”

Twintig minuten was het debat bezig toen Joe Biden voor het eerst zijn cool verloor. Tijdens zijn uiteenzetting over het Hooggerechtshof werd hij telkens in de rede ...