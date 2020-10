Japanse Twittermoordenaar wou suïcidale vrouwen ‘helpen’, hun lichaamsdelen bewaarde hij in koelboxen

Takahiro Shiraishi (29), de Twittermoordenaar, heeft woensdag in de rechtbank van Tokio schuldig gepleit aan negenvoudige moord. De Japanner lokte suïcidale vrouwen via een oproep op Twitter naar zijn horrorhuis met de belofte hen te helpen bij hun zelfmoordplannen. Hij verkrachtte zijn slachtoffers, vermoordde hen en sneed ze daarna in stukken. Hij hoopt te ontsnappen aan de doodstraf.