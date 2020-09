Eerste hiv-patiënt die genas nu overleden aan kanker

Timothy Ray Brown, de eerste hiv-patiënt die genas van de ziekte, is overleden. Hij was genezen van kanker maar herviel begin dit jaar.

De “Berlijnse patiënt”, zoals Brown jarenlang werd genoemd om zijn identiteit te beschermen, kreeg in 1995 de diagnose in Berlijn waar hij toen woonde. Want hij was eigenlijk Amerikaan.

In 2007 kreeg hij een beenmergtransplantatie van een donor die van nature resistent was tegen hiv. Nadien hij geen antivirale medicijnen meer nodig en verdween het virus, dat tot aids kan leiden. De International Aids Society zei toen dat Brown de wereld hoop gaf dat een hiv-genezing wel degelijk mogelijk was.

“Ik stopte met het innemen van mijn medicatie op de dag dat ik de transplantatie kreeg, na drie maanden was er geen hiv meer in mijn lichaam”, getuigde hij in 2012 aan de Britse BBC.

Maar de leukemie, die leidde tot zijn hiv-genezing en waar hij intussen ook van verlost was, stak eerder dit jaar opnieuw de kop op. En prognoses waren ronduit slecht. Uitzaaiïngen naar de hersenen en het ruggenmerg. Dat is hem nu fataal geworden.

Tweede patiënt genezen

Intussen is er een tweede persoon van hiv genezen, is Adam Castillejo. Hij had een vergelijkbare behandeling als Brown gekregen en kon van zijn hiv-medicijnen afkomen.