Waarschuwing: steeds meer slachtoffers van internetfraude worden nadien gecontacteerd door oplichters die hulp aanbieden

Financiële waakhond FSMA ziet het aantal klachten over ‘recovery room’-fraude gevoelig stijgen. Daarbij worden slachtoffers van internetfraude, voornamelijk beleggingsfraude, een tweede keer bedrogen. Dit keer door fraudeurs die zich uitgeven voor advocaten of boekhouders die beloven het eerder verloren geld te kunnen recupereren. Maar daar zijn kosten aan verbonden, uiteraard. En die moeten vooraf betaald worden. Maar eens ze dat geld binnen hebben, verdwijnen ze met de noorderzon. En zijn slachtoffers een tweede keer gepluimd.

Of de daders dezelfde zijn of het om bendes gaat die gegevens van slachtoffers doorgeven of doorverkopen, is niet duidelijk. Maar de kans is wel groot. Want het valt op dat slachtoffers korte tijd nadat ...