Sahadi (32) vluchtte uit Afghanistan en ging voor het eerst naar school op zijn 15de in België, vandaag is hij schooldirecteur

Terwijl andere achtjarigen hun broek sleten op de schoolbanken, naaide Sahadi Daria (32) broeken in een Turks ‘atelier’ en verkocht hij bloemen aan de schoolpoort. Veertien jaar lang leefde hij een hard bestaan op de vlucht vanuit Afghanistan, tot hij in België aankwam. Hier zag hij voor het eerst de binnenkant van een klas. Vandaag is Sahadi directeur van een basisschool in Antwerpen. “Wanneer ze mijn verhaal horen, blinken hun oogjes: ze beseffen dat ze er ook kunnen geraken, al gaat het nu heel moeilijk.”