“Werkstrafje” voor jongere die politiewapen uit combi stal en ermee in het rond vuurdef

De achttienjarige M.K. uit Molenbeek die op 11 april, na rellen in Brussel, een politiewapen stal uit een vernielde politiecombi en ermee in het rond schoot, heeft een “werkstrafje” van tweehonderd uur gemeenschapsdienst gekregen. Tot groot ongenoegen van politie en parket.

Rechter Olivier Bastyns stelde dat “de feiten heel ernstig zijn”. “Maar ik hou rekening met zijn jonge leeftijd en zijn blanco strafregister”, aldus de rechter. “De gemeenschapsdienst mag niet bij een sociale jeugdinstelling in de omgeving uitgevoerd worden, maar moet bij een “staatsdienst” zijn, waar hij onder een strikte hiërarchie zal moeten werken.” De jongeman is gekend voor drugsfeiten, maar pleegde die als minderjarige en dat komt niet op het strafregister.

De politiemensen in de betrokken zones vinden de uitspraak onbegrijpelijk. “Een slag in het gezicht. We hebben een maand naar die kerel gezocht en naar het wapen. En dan komt er zo’n flutstrafje van een wereldvreemde rechter. De jongeman zal als een held gevierd worden in die zware wijken. We vragen ons echt wat wij daar nog moeten gaan zoeken als die non-vonnis het gevolg is?”, klinkt het boos.

Het parket beraadt zich nog over een eventueel beroep tegen het milde vonnis.