Drie Anderlecht-spelers (waaronder Yari Verschaeren) testen opnieuw positief op coronavirus, ook Genk-goalie Vukovic nog besmet

De coronazorgen zijn nog niet achter de rug bij Anderlecht. Uit de laatste testen blijkt dat Yari Verschaeren, Hannes Delcroix en Mohammed Dauda nog steeds besmet zijn met het coronavirus, zijn blijven dus in quarantaine. Dat laat de club weten via de officiële kanalen.

Zeker voor Verschaeren komt de nieuwe slecht uit. Hij werd vrijdagmiddag opgeroepen voor de Rode Duivels. Het is nu onzeker of erbij zal zijn. Als hij in de komende dagen alsnog een negatieve test aflegt, kan hij de selectie mogelijk wel vervlogen. Hetzelfde geldt overigens ook voor Hannes Delcroix, die in de selectie van de U21 zat.

De eerdere besmetten spelers - Michel Vlap, Antonio Milic, Lucas Lissens, James Lawrence, Peter Zulj en Timon Wellenreuther - testten negatief en hebben opnieuw aangesloten bij de groep.

Anderlecht laat in één klap ook weten dat het gebouw in Neerpede gesloten is, buiten voor de A-kern en de U21 en hun essentiële medewerkers. De jeugd, de vrouwenploegen en hun medewerkers mogen enkel de trainingsvelden betreden. Het Lotto Park blijft deels open voor een deel van het personeel maar thuiswerk blijft de norm.

Vukovic weer positief Genk

Kersvers Genk-coach Jess Thorup hoeft nog geen lastige knoop te ontwarren. Maarten Vandevoordt staat ook zaterdag in Beveren in doel, Danny Vukovic testte namelijk weer positief op corona. De Australische doelman zit sinds vorige week in quarantaine.