Herbekijk hier de Facebook live over de regeringsvorming met onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe

België heeft er lang moeten opwachten, maar eindelijk is er een federale regering én een nieuwe premier: Alexander De Croo (Open VLD). Hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe gaf tijdens een livesessie op Facebook meer uitleg over de regering De Croo. Herbekijk hier de hoogtepunten van wat onze hoofdredacteur te zeggen had over Vivaldi en het regeerakkoord.