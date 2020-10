Brussel test vanaf volgend jaar tolrijden en dat gaat pendelaars flink wat kosten, parkeren niet inbegrepen

Brussel -

Vanaf 2021 test Brussel het tolrijden. Wanneer het effectief geïmplementeerd wordt en voor welk systeem wordt gekozen, dat staat vandaag onder meer op de agenda van de Brusselse regering. Want al is er veel protest, het komt er sowieso. En dat zal de pendelaar voelen. Want een dagje hoofdstad met de wagen zal u minstens 3 euro, maar wellicht veel meer, extra kosten. Parkeren niet inbegrepen.