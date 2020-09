Nieuwe opdoffer voor failliet KSV Roeselare: mogelijke Franse investeerders haken af

De kans dat het drie weken geleden failliet verklaarde KSV Roeselare onder hetzelfde stamnummer een doorstart kan maken, is nihil geworden.

De Franse kandidaat-investeerders haakten vanavond na een ultiem Zoom-gesprek af. De Fransen waren akkoord om zich te engageren voor de bondsschulden, maar konden de sanctioneerbare overdracht niet aanvaarden. Enkel indien Roeselare kampioen zou worden kan het in 1ste nationale blijven met negen strafpunten. Zo niet, degradeert Roeselare naar 2de nationale met eveneens negen punten in min. De Fransen hadden gehoopt om via een proflicentie volgend seizoen al te kunnen terugkeren in het profvoetbal, maar juist door de sanctioneerbare overdracht is dat onmogelijk. Curator Yves François geeft vandaag de spelers in principe hun vrijheid terug en zowat dertig mensen - waaronder trainer Karel Fraeye - zullen hun C4 krijgen.

Helemaal over is het echter nog altijd niet. Een niet nader genoemde buitenlandse groep kwam deze week nog op de proppen om toch het stamnummer over te nemen. Deze investeerders zouden dan zelf spelers meebrengen. Ze kregen wat onverwachte hulp want door Covid-19 zijn de matchen tegen Mandel en Patro uitgesteld en is er misschien nog wat extra tijd. Ook de jeugdafdeling kan mogelijk nog het stamnummer overnemen.