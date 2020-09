Charleroi kan geschiedenis schrijven met kwalificatie voor groepsfase Europa League: “Genieten van elk moment”

Competitieleider Sporting Charleroi kan opnieuw een mooi hoofdstuk schrijven in een nu al onvergetelijk seizoensbegin. Als het donderdagavond (19u) de thuiswedstrijd in de Play-offronde van de Europa League tegen de Poolse vicekampioen Lech Poznan wint, mag het voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de groepsfase van een Europese Beker.

Ook voor hoofdcoach Karim Belhocine, voordien aan de slag bij KV Kortrijk en RSC Anderlecht, zou dat een primeur zijn. “De groep is zich bewust van de belangrijkheid van die wedstrijd en ze willen dan ook graag geschiedenis schrijven. Maar we mogen niet vergeten dat het op de eerste plaats een historisch moment voor de spelers kan worden, want velen onder hen hebben nog niet in de groepsfase gespeeld”, vertelde Belhocine woensdag in het Stade du Pays de Charleroi, tijdens het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd.

De tegenstander uit Polen legde in de voorrondes een mooi parcours af, met ruime zeges tegen Valmiera (3-0), Hammarby (0-3) en Apollon Limassol (0-5). In de Poolse Ekstraklasa staan ze met vijf punten uit vier wedstrijden pas op de tiende plaats, maar kregen ze van de Poolse bond wel afgedwongen dat ze vorig weekend niet moesten spelen, met het oog op de Europese verplaatsing.

Foto: Photo News

Charleroi kwam wel aan de bak en liet in de Henegouwse derby in Moeskroen zijn eerste punten van het seizoen liggen. “Wel spelen, of niet: je kan dat op verschillende manieren bekijken. Zij kunnen inderdaad frisser zijn, maar wij hebben meer matchritme. Vier dagen tussen de wedstrijden is genoeg om te recupereren. We moeten ons niet focussen op een eventuele vermoeidheid die mogelijk zal volgen na een reeks wedstrijden. We concentreren ons op spelen, rusten en opnieuw spelen. We verwachten een tegenstander die vertrouwen heeft, wedstrijden gewonnen heeft. Hoe dan ook wordt het een mooie laatste voorronde van de Europa League.”

Penneteau: “Genieten van elk moment”

Met zijn 39 jaar is de Franse doelman Nicolas Penneteau de ouderdomsdeken bij competitieleider Sporting Charleroi, dat zich donderdag mits een zege tegen de Poolse vicekampioen Lech Poznan voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kan plaatsen voor de groepsfase van de Europa League.

Dat zou niet alleen voor de Karolo’s een primeur zijn, ook Penneteau speelde nooit eerder de groepsfase van een Europese Beker, ondanks zijn jarenlange ervaring. “Als speler heb ik altijd zin gehad in Europese wedstrijden: Europa League en Champions League”, vertelde Penneteau woensdag op Mambourg. “Een eindpunt wil ik dit zeker niet noemen, al wil ik wel genieten van elk moment. Ik wil er klaar voor zijn en die motivatie zie ik ook bij de rest van de spelersgroep. Zo’n wedstrijden kunnen belangrijke momenten in een spelerscarrière zijn. Daarnaast is het opletten, want je speelt met directe uitschakeling. Of het de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is? Er zullen achteraf nog belangrijke wedstrijden komen, zoals komend weekend in de competitie tegen Standard.”

Foto: BELGA

In die Waalse derby ontvangen de Karolo’s Standard met de leidersplaats op zak. Het toont de evolutie aan die de club de voorbije jaren heeft doorgemaakt, met een derde plaats vorig seizoen als exponent. Ook in 2015 werd de voorronde van de Europa League al eens gehaald, maar toen werd er in de derde kwalificatieronde verloren van Zorha Luhansk. Penneteau was er toen al bij. “De club groeit elk jaar en Europa kan daarin een belangrijke stap zijn, maar we moeten ook niet te veel druk zetten. Het besef is er sowieso wel bij de spelers. Met een groepsfase zouden club en spelers zich dit seizoen in een mooie Europese vitrine kunnen zetten.”

Tot nader order worden alle Europese duels nog achter gesloten deuren afgewerkt. De loting was allesbehalve nadelig voor de Karolo’s, want met Poznan kwam niet de sterkst mogelijke tegenstander uit de bus. Bovendien wordt het duel over één wedstrijd beslist en mag Charleroi thuisspelen, waardoor het gevrijwaard is van een lastige verplaatsing naar Poznan, vooral bekend vanwege zijn fanatieke aanhang. “In eigen huis hadden we er natuurlijk graag de fans bij gehad, maar dat zal dus eventueel voor later zijn als we de groepsfase zouden halen. We hebben Poznan aan het werk gezien en ze scoren veel, zonder daarbij veel tegendoelpunten te slikken. We hebben echter voldoende beelden bekeken en zijn op de hoogte van hun kwaliteiten.”