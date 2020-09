Tottenham-aanwinst Gareth Bale niet in Welshe selectie voor wedstrijden tegen Engeland, Ierland en Bulgarije

Gareth Bale maakt geen deel uit van de Welshe selectie die bondscoach Ryan Giggs woensdag bekendmaakte voor de oefenwedstrijd tegen Engeland en de duels tegen Ierland en Bulgarije in de Nations League. Bale is nog steeds op de sukkel met de knie.

Bij een wedstrijd tegen Finland begin september liep Bale zijn knieblessure op. Daardoor is hij nog geen enkele keer in actie kunnen komen voor Tottenham, dat de flankaanvaller dit seizoen huurt van Real Madrid. “Wij hebben gesproken met Gareth en met de medische staf en hij is nog niet helemaal klaar”, zei Giggs woensdag. “Het is niet erg, maar hij moet voorzichtig zijn.”

Juventus-middenvelder Aaron Ramsey, die er bij het interlandluik in september nog niet kon bij zijn door een blessure, is deze keer wel van de partij voor Wales.