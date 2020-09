Club Brugge legt twee youngsters langer vast

Club Brugge heeft talenten Arne Engels en Cisse Sandra contractverlengingen tot juni 2023 laten ondertekenen. Dat maakte blauw-zwart woensdagavond bekend op sociale media. Beide spelers kwamen nog niet in actie bij de Brugse A-ploeg, maar zijn vaste waarden bij Club NXT, de beloftenploeg van de landskampioen die dit seizoen in 1B speelt.

Sandra is een aanvallende middenvelder die twee keer in de basis startte en twee keer inviel. In het 2-2 gelijkspel tegen Lommel scoorde hij de 2-1.

In diezelfde match gaf Engels, een rechtsbuiten, de assist voor de 1-1. Hij miste nog geen enkele minuut in de 1B Pro League.

Club NXT is in de 1B Pro League na vier speeldagen achtste en laatste met twee punten.