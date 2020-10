Bij Chelsea nooit geblesseerd, bij Real Madrid de ene blessure na de andere: wat is er toch aan de hand met Eden Hazard?

Nu was hij eindelijk klaar. Zinédine Zidane had hem nochtans opgenomen in de kern van Real Madrid voor de wedstrijd van gisteravond tegen Valladolid. Maar neen, Eden Hazard (29) deed niet mee, wegens… een blessure. Alweer. De vraagtekens stapelen zich op rond een speler die voor zijn verhuis naar Madrid bijna nooit geblesseerd was.