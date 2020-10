Wat is er aan de hand tussen Azerbeidzjan en Armenië? Het ‘vergeten conflict’ waar geen einde aan lijkt te komen, laait weer op

Het is slechts anderhalve keer groter dan Antwerpen, maar al decennialang strijden Armenië en buurland Azerbeidzjan om de macht over Nagorno-Karabach. Het ‘vergeten conflict’ waar geen einde aan lijkt te komen, is sinds enkele maanden weer aan het oplaaien. Maar waar gaat het precies over en wat betekent dit conflict voor de rest van de wereld?