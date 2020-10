Standard rekent vanavond in Europa League op een Carcela aan 70 procent: “Dat is toch al veel”

De laatste hindernis voor Standard richting de poules van de Europa League komt uit Hongarije en heet Fehervar. Op papier een haalbare kaart, maar...

Fehervar schakelde in de vorige rondes al Bohemians, Hibernians en zelfs Stade Reims – vorig seizoen zesde in de Ligue 1 – uit. Onze landgenoot Thomas Foket, rechtsback van Reims, pakte rood in die match. “We waren verrast door hun tactiek, die eerder afwachtend was, met vijf achterin. Toch vind ik hen defensief niet heel sterk. Standard moet de bal gewoon snel laten rondgaan en efficiënt zijn”, aldus Foket.

Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Philippe Montanier roteerde zondag tegen Zulte Waregem en dus moeten Laifis, Raskin, Cimirot, Carcela en Avenatti frisser zijn. Maar Bastien en Lestienne, die wel de trainingen hebben hervat, zijn er nog niet bij. En Oulare, die níét trainde, is nog onzeker. “We beslissen op het laatste moment over hem”, aldus Montanier. Het kan dus zomaar zijn dat Jackson Muleka start.

Misschien toch vooral rekenen op de flitsen van Mehdi Carcela? De winger, die met coronastress kampte en een moeizaam seizoensbegin kende, komt er stilaan door. Hij zit naar eigen zeggen op 70 procent. “Dat is toch al veel. (lacht) Ik doe er alles aan om mijn beste niveau weer te bereiken en ben op de goede weg. Ik heb ook vertrouwen in onze ploeg.”