Brute kracht of fijnproever? Anderlecht zoekt defensieve versterking en moet een belangrijke keuze maken

Anderlecht beraadt zich over defensieve versterking. Het budget is beperkt, de markt sluit maandag en de vraag is welk type het moet halen: een robuuste, ervaren verdediger zoals (de te dure) Sebastien Dewaest van Genk of meer een jonge, verfijndere verdediger zoals Modibo Sagnan van Real Sociedad? Niet evident. Mogelijk landt men nog op een compromisfiguur.