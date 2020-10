Mallorca wil Anderlecht-spits Dauda

De Spaanse tweedeklasser Mallorca heeft zich gemeld om spits Dauda Mohamed (21) definitief over te nemen van Anderlecht.

De spits heeft daar wel oren naar, want Mallorca wil strijden voor de promotie naar de Primera Division. Bij Anderlecht wachten ze nog even af. Als Landry Dimata eventueel nog zou vertrekken, is het misschien beter om Dauda te houden als derde spits. Vorig jaar werd hij nochtans uitgeleend aan Esbjerg, maar hij heeft nog een contract tot 2021. Alleen is het onzeker of er een team genoeg zal bieden voor Dimata.