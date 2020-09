Huur met optie voor Cristian Benavente, ook Nana Ampomah nog in beeld bij Antwerp

Bij Antwerp legde Cristian Benavente (26) woensdag al medische tests af. Als alles goed gaat, wordt de Peruviaanse nummer tien van Pyramids FC gehuurd met aankoopoptie. Antwerp is ook nog altijd bezig met Nana Ampomah.

De 24-jarige Ghanese dribbelaar (ex-Waasland-Beveren) wil per se vertrekken bij Fortuna Düsseldorf omdat de club naar de Duitse tweede klasse is gedegradeerd en hijzelf invaller is. Hij heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar de Great Old en de kans bestaat dat er ondanks de hoge initiële vraagprijs van Fortuna – bijna 3 miljoen euro – nog een doorbraak in het dossier komt. Al bewandelt Antwerp ook nog andere pistes op zijn positie.