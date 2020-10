René Weiler verlaat Egypte en staat open voor Belgische clubs

Als een Belgische topclub of subtopper straks een nieuwe coach zoekt, dan is René Weiler (47) misschien wel een optie. Vanaf morgen is de Zwitser opnieuw een vrije coach.

Weiler werd twee weken geleden - vijf speeldagen voor het einde- nog Egyptisch kampioen met Al Ahly en zijn team telt maar liefst 18 punten voorsprong op Zamalek. Op dertig speeldagen werd maar één keer verloren, werd 67 keer gescoord en slechts 8 tegengoals gepakt. Fenomenale cijfers. Al Ahly zit ook nog in de halve finale van de Afrikaanse Champions League. Toch activeert René Weiler nu een opstapclausule in zijn contract. Hij zit alleen in Egypte en door de coronacrisis kon hij al 4 maanden niet meer bij zijn gezin zijn. De coach die in 2017 nog de titel won met Anderlecht staat wel open voor andere, Europese aanbiedingen. Ook uit België.