Mondmasker dragen vanaf vandaag niet overal meer verplicht in Brussels Gewest

Brussel - De mondmaskerplicht die sinds 12 augustus gold op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervalt vanaf vandaag 1 oktober. Toch verdwijnt het mondmasker niet helemaal uit het straatbeeld. Na het Brusselse crisisoverleg van zaterdag 26 augustus werden bovendien verschillende maatregelen aangescherpt.

De beslissing om het dragen van een mondmasker niet meer te verplichten op het hele grondgebied van het Brussels Gewest werd door Brussels minister-president Rudi Vervoort genomen na de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 23 augustus. Premier Sophie Wilmès verklaarde toen dat het dragen van een neusmondmasker erg belangrijk is in het bestrijden van de epidemie, maar het niet nuttig is om het dragen ervan overal en altijd te verplichten.

Hoewel de algemene mondmaskerplicht vanaf donderdag vervalt in het Brussels Gewest, zijn er toch nog verschillende uitzonderingen. Op drukke plaatsen zoals winkelstraten en de omgeving van scholen blijft de mondmaskerplicht wel nog bestaan en ook op het openbaar vervoer of in binnenruimtes zoals bioscopen moet je nog steeds een mondmasker dragen. In het gewest is het ook verplicht steeds een mondmasker bij te hebben.

Om de besmettingscijfers van Covid-19 verder te doen dalen werden er tijdens het Brusselse crisisoverleg van zaterdag nog verschillende verstrengingen aangekondigd die al op maandag 28 september in zijn gegaan. Cafés en bars moeten de deuren sluiten om 23 uur, een maatregel die al zeker drie weken zal gelden. De café-brasseries die kleine gerechten serveren en de restaurants mogen wel tot 1 uur open blijven. Samenscholingen van meer dan tien personen worden verboden tussen 23 uur en 6 uur. Tot slot, moeten boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen sluiten om 22 uur, zoals dat vandaag al het geval is voor nachtwinkels.