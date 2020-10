Hallo, oktober: regen, donder en bliksem

We krijgen donderdag eerst zwaarbewolkt weer met soms flink wat regen. In de namiddag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook soms felle buien, waarbij een lokale donderslag niet uitgesloten is. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.

De weersverwachtingen voor donderdag. Foto: KMI

Donderdagavond en -nacht is het droog met vaak brede opklaringen. Later komt er meer bewolking vanaf de Franse grens. In de Ardennen is er kans op vorming van enkele mistbanken of lage wolkenvelden. De minima liggen tussen 5 graden in sommige Ardense valleien en 9 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Ook op vrijdag wordt het opnieuw zwaarbewolkt met regen en buien vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.

In het weekend krijgen we ook wisselend tot meestal zwaarbewolkt weer, met nog steeds regen en buien. De maxima zijn koel voor de tijd van het jaar, en liggen tussen 8 en 14 graden. Zaterdagnacht en zondagochtend kan de wind plaatselijk krachtig waaien. Zondag wordt het wisselvallig en winderig met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden.

Maandag blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien. De maxima wijzigen nauwelijks en liggen tussen 10 en 15 graden. Dinsdag zou het wisselvallige weer aanhouden met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 9 en 15 graden. Ook woensdag is er kans op regen of buien en blijft het wisselvallig bij temperaturen tussen 10 en 15 graden.