Krantencommentaren wijzen op valkuilen voor nieuwe regering: “Nu nog uitvoeren wat ze beloven”

De commentatoren in de Vlaamse kranten zien de nieuwe federale regering een centrumbeleid voeren, zonder echt scherpe kanten. Tegelijkertijd zien ze ook enkele valkuilen opduiken. Onder meer de “vaagheid” van het regeerakkoord kan problemen opleveren, omdat dit de profileringsdrang van de partijen kan aanmoedigen. Daarnaast wordt ook gewezen op de moeilijke financiële toestand.

De Standaard: “Onzinnig om het land hiervoor twee jaar in crisis te houden”

“Het regeerakkoord dat Alexander De Croo en Paul Magnette voorlegden, wekt met dure woorden de indruk van hoge ambities, maar is in feite een tekst die ook door het ­alternatief, gebouwd rond de as N-VA/PS, had kunnen worden gesteund, met het klimaat- en energiebeleid als mogelijke uitzondering”, staat dan weer in De Standaard. “Het toont aan hoe klein de bandbreedte voor Belgische politiek is en hoe onzinnig het is het land bijna twee jaar lang in crisis te houden”, aldus Bart Sturtewagen.

“Maandenlang politiek theater, met desastreuze invloed op het aanzien van het politieke bedrijf, was blijkbaar nodig om het onvermijdelijke mogelijk te maken.”

Gazet van Antwerpen: “Logische kopman”

Dirk Hendrikx focust zich vooral op de nieuwe premier. “Alexander De Croo is de logische kopman van deze regering. Die kwam vooral vanuit een liberale dynamiek tot stand en kan met een nipte Vlaamse minderheid een Vlaamse kopman goed gebruiken”, schrijft hij in Gazet van Antwerpen.

“De valse tonen uit Vivaldi houden wordt de eerste grote uitdaging. De tweede: geld. Het regeerakkoord bevat interessante accenten, veel vaagheid (kernuitstap, werkzaamheidsgraad, pensioenhervorming, ...) en voor een slordige paar miljard euro is nog niet duidelijk waar die precies vandaan moeten komen.”

Het Belang van Limburg: “Uitvoeren wat ze beloven”

“De zeven partijen hebben nu nog één belangrijke missie: uitvoeren wat ze beloven. Dat kan alleen als iedereen elkaar iets gunt”, klinkt het bij Liliana Casagrande van Het Belang Van Limburg.

Ook zij stelt vast dat de regering, op basis van de inhoud van het akkoord, een duidelijke centrumkoers lijkt te varen. Ze haalt daarbij als voorbeeld onder meer het migratiebeleid aan. “Het migratiebeleid van deze regering verschilt nauwelijks van de Zweedse met Theo Francken. De stijl is anders, in het regeerakkoord staat het woord ‘menselijk’ en ‘correct’, maar ook ‘aanklampend’. Uitgeprocedeerden zullen teruggestuurd worden. Of dat in de praktijk ook lukt, zullen we wel zien. Maar ook hier zitten we dus weer in het midden.”

De Tijd: “Grote zwakte zijn de centen”

De tekst van het regeerakkoord “toont hoe deze regering een centrumbeleid zal voeren. Scherpe kantjes heeft dit regeerakkoord niet. En waar toch hervormingen in de steigers staan, zoals voor belastingen, staat doorgaans vermeld dat het moet gebeuren na breed overleg en in de juiste omstandigheden”, schrijft Bart Haeck van De Tijd.

“De grote zwakte van het regeerakkoord zijn de centen. De regering is van plan veel uitgaven te doen in de sociale zekerheid en voor politie en justitie, zonder dat duidelijk is vanwaar het geld komt. De deur naar nieuwe belastingen staat alsnog op een kier.”

Het Laatste Nieuws: “Een bont allegaartje”

“Een schoonheidsprijs zal deze coalitie nooit winnen. Daarvoor is ze een te bont allegaartje van partijen, waarvan sommige bovendien klappen kregen bij de verkiezingen. Ze heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. En ze maakte een regeerakkoord dat eerder leest als een hotelbuffet - een beetje van dit, een beetje van dat - dan als een reset van ons staatsbestel”, meent Dimitri Antonissen van Het Laatste Nieuws dan weer.

“En toch zijn er ook tekenen die dat optimisme rechtvaardigen. Deze regering is er één van een nieuwe generatie politici. Die onderscheidt zich gelukkig niet alleen door een voorkeur voor geruite hemden, hoody’s en rugzakjes, maar ze lijkt ook pragmatischer en met minder dogma’s naar politiek te kijken.”

De Morgen: “Een terugkeer naar normaal”

Volgens Bart Eeckhout van De Morgen vormt de centrumkoers van de nieuwe federale regering een duidelijk breuk met de Zweedse coalitie. “Dit regeerakkoord maakt, op sommige domeinen, de breuk met de koers van zijn voorgangers. De partijen die deel uitmaakten van de regering-Michel liepen stuk voor stuk op een geweldige oplawaai aan de stembus. Dat je je dan voorneemt om het wat anders te gaan aanpakken, is dan niet per se een dwaas idee”, zo beargumenteert hij.

“Nergens is de correctie van (zeer) rechts naar centrum zo helder als in het asiel- en migratiebeleid. Het woord ‘menselijk’ valt zowaar, ook als het over het terugkeerbeleid gaat. De nieuwe regering ademt in alles een centrumkoers, ook dus in het door polarisering toxisch geworden asiel- en migratiebeleid. Het klinkt bijna gedurfd, terwijl het eigenlijk een terugkeer naar normaal is, na jaren van electorale koortsigheid.”