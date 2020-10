Ruth Vandenberghe wordt waarnemend burgemeester van Kortrijk

Kortrijk - Ruth Vandenberghe wordt waarnemend burgemeester van de stad Kortrijk. Dat heeft huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne donderdag op een persconferentie in Kortrijk bekendgemaakt. Vandenberghe krijgt een rol als minister van Justitie in de regering De Croo I. Ruth Vandenberghe is daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk.

Ruth Vandenberghe was in Kortrijk schepen van Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt. Die bevoegdheden zullen worden herverdeeld onder onder meer een nieuwe schepen. Wie die nieuwe schepen wordt, is nog niet duidelijk.

De 47-jarige Vandenberghe stapte twee jaar geleden voor het eerst in de politiek na een jarenlange carrière bij stad Kortrijk. Na een hoge score in de gemeenteraadsverkiezingen werd ze schepen in Kortrijk. Die rol mag ze na twee jaar al inwisselen voor die van waarnemend burgemeester.

Van Quickenborne keert terug naar Brussel als vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee in de nieuwe regering onder leiding van partijgenoot Alexander De Croo. Daarmee breekt hij zijn belofte om in Kortrijk te blijven. Van Quickenborne had naar eigen zeggen graag zijn job als burgemeester van Kortrijk verder gezet, maar vindt dat de plicht roept in een crisissituatie.