Ruzie loopt uit de hand in Brugge: vrouw steekt partner neer, maar levensgevaar is geweken

Brugge - In de Karel de Stoutelaan in Brugge vond woensdagmorgen een steekpartij plaats. Het vrouwelijke slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar dat was snel geweken. De dader, de vrouwelijke partner van het slachtoffer, verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.

De feiten gebeurden woensdagmorgen rond 8 uur in de Karel de Stoutelaan in Kristus Koning, een wijk in Brugge. Het waren buren die de politie verwittigden nadat ze een ruzie uit de hand hoorden lopen. De agenten troffen er het slachtoffer in kritieke toestand aan. Ook de vrouw die haar neerstak was nog aanwezig. De eerste werd naar het ziekenhuis gebracht, de tweede werd opgepakt.

De toestand van het slachtoffer was snel weer stabiel. De precieze omstandigheden van de steekpartij worden verder onderzocht. De dader verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of ze aangehouden wordt.