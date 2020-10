Zon scheen meer in september dan in augustus

Met een gemiddelde temperatuur van 16,4 graden Celsius in Ukkel was het tijdens de afgelopen maand september anderhalve graad warmer dan gemiddeld. Opvallend is dat de zon vaker scheen dan in augustus. Dat blijkt vrijdag uit het klimatologische maandoverzicht van het meteorologisch instituut KMI.

September 2020 zal vooral de geschiedenisboeken ingaan voor de twee dagen met meer dan 30 graden in het midden van de maand. Op 15 september werd in Ukkel zelfs 34,3 graden gemeten, meteen de warmste septemberdag sinds het begin van de metingen.

Ook op de meeste andere dagen van de maand lagen de temperaturen in Ukkel boven de “normale” waarden. Dat leverde een maandgemiddelde op van 16,4 graden, waar dat normaal 14,9 graden is. En de zon scheen 197 uur en 3 minuten. Dat was 54 uur meer dan in een normale maand september en ruim 6 uur meer dan in augustus.

Lange tijd leek het erop dat er in september een droogterecord zou worden opgetekend, met amper 6,4 millimeter neerslag tijdens de eerste 23 dagen van de maand. Maar nadien kwam er nog een pak regen uit de hemel, met als hoogtepunt 40,6 millimeter op één dag (26 september) in Ukkel. Er viel uiteindelijk 101,8 millimeter neerslag tijdens de hele maand, waar dat gemiddeld 68,9 millimeter is in september.