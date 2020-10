President Trump wil opnieuw drastisch snoeien in aantal toegelaten vluchtelingen

De Amerikaanse regering wil opnieuw de schaar zetten in het aantal vluchtelingen dat ze jaarlijks voor hervestiging in de Verenigde Staten wil opnemen. Dat heeft de administratie van president Donald Trump woensdagavond bekendgemaakt. De voorbije jaren had Trump ook al gesnoeid in het quotum.

Trump wil de komende twaalf maanden maximaal 15.000 vluchtelingen toelaten in de Verenigde Staten, een nieuw historisch dieptepunt. Afgelopen jaar lag het maximum nog op 18.000 vluchtelingen, in 2016 zelfs op 85.000. Onder president Barack Obama mochten er op een bepaald moment 100.000 vluchtelingen per jaar naar de VS komen.

De Trump-administratie focust naar eigen zeggen op een beleid dat vluchtelingen in hun regio van herkomst wil houden. Bij de bepaling van wie wel en wie niet wordt toegelaten, richt de regering zich voornamelijk op personen die op de vlucht zijn voor religieuze vervolging en op Iraakse burgers die het Amerikaanse leger in Irak hebben geholpen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt ook dringend een diplomatieke oplossing in Venezuela, waar de VS tevergeefs probeert om de socialistische president Nicolas Maduro richting de uitgang te duwen. Bijna vijf miljoen Venezolanen hebben hun land sinds 2015 al verlaten om aan de politieke en economische crisis te ontsnappen.

Oproep uit linkse hoek

Vanuit linkse hoek kwam nu een oproep aan de regering-Trump om het quotum van aantal toegelaten vluchtelingen te verhogen, gezien de wereldwijde conflicten en de instabiliteit ten gevolge van de coronapandemie. Volgens de VN hebben bijna 80 miljoen mensen hun huis de voorbije periode moeten verlaten, een aantal dat in tien jaar tijd is verdubbeld.

Joe Biden, de Democratische tegenkandidaat van Trump in de strijd om het Witte Huis, beloofde van zijn kant om het aantal toegelaten vluchtelingen te verhogen tot 125.000. Volgens hem is de opvang van mensen in nood in overeenstemming met de Amerikaanse waarden.