Politiemensen en havenbazen opgepakt in drugszaak rond ex-rijkswachter Willy Van Mechelen

In het omvangrijke drugsdossier werd eerder al voormalig Rijkswachtbaas Willy Van Mechelen opgepakt. Foto: rr

Antwerpen - In het grote drugsonderzoek naar ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen zijn donderdagochtend twee politiemensen en twee topfiguren van havenbedrijf Mexico Natie gearresteerd. Dat is door betrouwbare bronnen bevestigd aan onze redactie.

Een van de verdachte politiemannen werkt bij de lokale recherche van de Politiezone Antwerpen en is tevens docent aan de politieschool Vesta. Een andere verdachte politieman is commissaris bij de politiezone ZaRa (Zandhoven en Ranst). Wat de politiemannen precies ten laste wordt gelegd, is nog niet duidelijk.

In hetzelfde drugsonderzoek, waarin eerder deze week voormalig rijkswachtbaas Willy Van Mechelen werd gearresteerd, werden ook twee toplui van het havenbedrijf Mexico Natie opgepakt. Het onderzoek draait om de invoer van tonnen cocaïne van de haven van Antwerpen.

In het onderzoek werd ook de bekende hooligan Nathan S. opgepakt, samen met een van de Limburgse Aquino-broers. Het federaal parket geeft later vandaag een persconferentie over de zaak.